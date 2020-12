Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 08:20 Uhr

Asbach

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26.08.2020, kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 09:00 Uh, auf dem Parkplatz der Realschule Plus in der Schulstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht.