Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 12:50 Uhr

Asbach

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein unbekannter Fahrzugführer in der Nacht vom 21.08 auf den 22.08. einen in der Eitorfer Straße in Asbach geparkten Mercedes.