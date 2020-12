Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 10:20 Uhr

Dierdorf

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 10:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem ALDI Parkplatz in der Königsberger Straße in Dierdorf.