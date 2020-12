Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 12:30 Uhr

Breitscheidt

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Montag, 10.08.20, 22:00 Uhr, auf Dienstag, 11.08.20, 05:30 Uhr wurde ein silberner VW Passat beschädigt, der in der Bahnhofstraße in Breitscheidt am Straßenrand parkte.