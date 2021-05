Verkehrsunfalle mit Beteiligung von Zweirädern

Am Donnerstag den 20.05.2021 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweirädern: Gegen 05:44 Uhr befährt ein PKW die Neuwieder Straße von Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bendorf.

Auf Höhe der Hausnummer 48 möchte die 19-jährige Fahrerin nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersieht sie das entgegenkommende Kleinkraftrad.

Der 65jährige Fahrer prallt beim Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe und wird leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von Höhe von 10750 Euro.



Gegen 11:57 Uhr befuhr ein 43jähriger Motorradfahrer die Rasselsteiner Straße in Richtung Niederbieber. Vor ihm bremste ein PKW verkehrsbedingt, was der Motorradfahrer zu spät bemerkte. Beim Bremsvorgang brach das Hinterrad aus und er kam zum Fall. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz leicht verletzt.



