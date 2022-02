Verkehrsunfallbilanz 2021 der Polizeidirektion Neuwied, Medien-/Kurzinformation

Neuwied (ots).



– Leichter Rückgang bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle (8.632)

um ca. 1,9 %.



– Geringfügiger Anstieg der Gesamtzahl der Verunglückten.



– Jeder fünfte Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom

Unfallort. Annähernd 42 % können jedoch im Nachhinein ermittelt

werden! Damit konnte die Aufklärungsquote im Vergleich zum

Vorjahr gesteigert werden.



– Leichter Anstieg der Unfälle mit Beteiligung von Kindern, jedoch

unter dem 5-Jahres-Mittelwert! Anzahl der verletzten Kinder

nahezu konstant zum Vorjahr! Verletzte Kinder zu 38 % als

Mitfahrer in Fahrzeugen, also passiv, beteiligt.



– Unfallbeteiligung junger Menschen (15 bis 24 Jahre) zeigt

langfristig positive Tendenz. Anzahl verunglückter Jugendlicher

und junger Erwachsener bleibt konstant zum Vorjahr. Jedoch ist

diese Gruppe immer noch zu fast 73 % Hauptunfallverursacher. Ein

junger Mensch kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.



– Die Anzahl der Seniorenunfälle (ab 65 Jahre) ist weiterhin hoch,

bei gleichbleibendem, prozentualem Anteil an der

Unfallbeteiligung. Ein Mensch aus dieser Risikogruppe ist bei

einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen! Im Falle ihrer

Beteiligung war diese Altersgruppe in 68 %

Hauptunfallverursacher.



– Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrenden ist leicht

gesunken. Auch die Anzahl der Verletzten sank gegenüber dem

Vorjahr. Anteil von Pedelecs am Unfallgeschehen nimmt weiterhin

zu! Zu 64 % waren Radfahrer Hauptunfallverursacher.



– Motorradunfälle sind leicht zurückgegangen, dennoch ein

Verkehrstoter. Rund 41 % Alleinunfälle. Ursache überwiegend

nicht angepasste Geschwindigkeit.



– Die Anzahl der Verletzten bei Unfällen unter Beteiligung von

Lastkraftwagen nahm leicht ab, obwohl die Gesamtunfallzahl mit

LKW-Beteiligung um etwa 8 % gegenüber 2020 anstieg.



– Unfälle unter Alkoholeinfluss sind um etwa 19 % zurückgegangen.

Auch die Anzahl der Verletzten nahm etwa 20 Prozentpunkte ab.

232 Anzeigen gegen alkoholisierte Fahrzeugführer ohne

Unfallzusammenhang! Außerdem sind hier pandemiebedingte,

temporäre Schließungen der Gastronomie zu bedenken.



– Unfälle unter Einfluss von Drogen rückläufig. Trotzdem wurden

334 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in polizeilichen

Kontrollen (ohne Unfallereignis) auffällig, Tendenz steigend!



– Unzureichender Sicherheitsabstand mit fast einem Drittel aller

Verkehrsunfälle häufigste Unfallursache!



– Geschwindigkeitsunfälle steigen im Vergleich zum Vorjahr wieder

an und sind weiterhin Hauptunfallursache bei

Personenschadensunfällen mit insgesamt einem Toten und 88

Schwerverletzten! Über 10.000 Geschwindigkeitsverstöße im

Bereich der Polizeidirektion Neuwied registriert!



Details zur der Verkehrsunfalllage 2021 im Bereich der Polizeidirektion Neuwied, den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen, sowie der Stadt Neuwied können Sie dem beigefügten Bericht in der Anlage entnehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell