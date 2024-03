Daaden

Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am 11.03.2024 teilte ein 45jähriger Mann der Polizei Betzdorf mit, dass er im Zeitraum 07:30 bis 14:25 Uhr in der Straße „Am Hallenbad“ in der Nähe der Realschule in Daaden geparkt und hier beim Ausparken mutmaßlich einen anderen PKW beschädigt habe.