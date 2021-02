Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Großes Glück hatte am Montagabend ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Vettelschoß.

Gegen 20:15 Uhr befuhr er die Landesstraße 253 aus Richtung Rottbitze kommend in Richtung Kalenborn. Hierbei wurde er von einem Pkw überholt, der die Strecke in gleicher Richtung befuhr und beim Überholen, mangels genügendem Sicherheitsabstand, das Fahrrad leicht touchierte. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.



