Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Pedelecfahrer

Beide Verkehrsunfallbeteiligten befuhren die B8 in 57635 Birnbach in Fahrtrichtung Altenkirchen (Westerwald). Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pedelec wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die B8 wurde für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen zur Unfallaufnahme gesperrt.



