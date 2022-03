Verkehrsunfall Zeugensuche

Am 15.03.2022, befuhr gegen 11:30 Uhr eine 67-jährige Frau mit Ihrem Fahrrad die Kreisstraße 104 von Hardert kommend in Richtung Rengsdorf.





Aus unbekannter Ursache kam die Frau auf Ihrem Fahrrad zu Fall und wurde in der Folge bewusstlos und verletzt von anderen Verkehrsteilnehmern aufgefunden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zum Unfallhergang der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





