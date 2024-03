Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 19.03.2024 kam es um 19:00 Uhr auf der B62 in Kirchen, auf Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall.

Eine 55jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Strecke in Richtung Freusburg und bremste ihren PKW -offenbar grundlos, so Zeugenangaben- ab, weswegen die hinter ihr fahrende, 26jährige PKW-Fahrerin ihr auffuhr. Nachdem die 55-Jährige zunächst in ihrem PKW wartete, fuhr sie sodann einfach unerlaubt weiter und konnte durch Unfallzeugen einige Hundert Meter weiter zum Anhalten bewegt werden.

Während der anschließenden, polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die 55-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem deutliche, körperliche Ausfallerscheinungen zeigte. Die Frau räumte die Beeinflussung durch starke Medikamente ein.

Gegen sie wird nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die 26jährige Unfallbeteiligte wurde durch den Unfall leichtverletzt, ist PKW ist zudem totalbeschädigt.



