Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und mögliche Verkehrsunfallflucht

Das Fahrzeug befand sich im Graben an einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Raubach und Wienau.

Der Fahrzeugführer befand sich nicht an der Örtlichkeit.

Im Frontbereich befinden sich zwei vermutlich unabhängig voneinander entstandene Unfallschäden. Der Unfallschaden rechts der Stoßstange ist augenscheinlich frisch und konnte bisher keiner Unfallörtlichkeit und keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Der Sohn (im Heranwachsenenalter) des Fahrzeughalters gab an, am Mittag des Vortages einen Unfall gehabt zu haben. Er habe sich vor Ort mit dem Unfallgegner geeinigt und sei weitergefahren. Man habe weder Personalien ausgetauscht, noch wisse er wo die Unfallstelle gewesen sei.

Dies könnte eine Schutzbehauptung sein.

Der mögliche Unfallgegner oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Zum Unfall am Sonntagmorgen befragt gab der junge Mann an, dass er Beifahrer gewesen sei und der PKW von einem Bekannten im mittleren Erwachsenalter geführt wurde. Zum eigentlichen Unfallhergang fehlten dem jungen Mann die Erinnerung. Daraufhin wurde der von ihm genannte Beschuldigte aufgesucht.

Die beiden Insassen standen zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme unter Drogeneinfluss. Ihnen wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. In ihren Wohnungen konnten die Polizeibeamten zudem Betäubungsmittel und Bargeld in szenetypischer Stückelung fest- und sicherstellen.



