Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Demnach befuhr der Beschuldigte die Katzenbacher Straße in Kirchen aus Richtung aus Mudersbach kommend in Fahrtrichtung Kirchen. Der Beschuldigte verlor in Folge von alkohol- und betäubungsmittelbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt. Alle Insassen blieben unverletzt. Der 24-jährige Beschuldigte aus der VG Kirchen wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafverfahren.



