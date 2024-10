Verkehrsunfall unter Beteiligung eines nicht versicherten E-Scooters

Am Donnerstag, 10.10.2024, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 18-jährige Fahrer eines, mit zwei Personen besetzten, E-Scooters, die Bahnhofstraße zu überqueren. Hierbei kollidierte er mit einem Pkw, der die Bahnhofstraße in Richtung Wiedstraße befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter keine Haftpflichtversicherung bestand. Gegen den Fahrer wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet.



