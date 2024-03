Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Montag, 11.03.2024, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, Ortsteil Hilkhausen, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Alte Dorfstraße in Hilkhausen in Richtung Landesstraße (L) 276. Kurz vor dem Ortsausgang kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einer Ortstafel und touchierte anschließend einen Strommast und einen Weidezaun. Im Anschluss hieran setzte der Mann seine Fahrt fort. Nachdem er auf die L 276 in Richtung Flammersfeld eingebogen war, fuhr er bei nächster Gelegenheit von dort in Richtung Forstmehren. Hier kam das Fahrzeug dann aufgrund der entstandenen Beschädigungen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem 29-Jährigen Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Da auch ein Atemalkoholtest positiv verlief, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



