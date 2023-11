Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 22.15 Uhr, ereignete sich in Roth ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 62, aus Richtung Roth OT Oettershagen kommend, in Fahrtrichtung Etzbach OT Heckenhof. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief ebenfalls positiv. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.300 Euro. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



