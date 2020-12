Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 07:50 Uhr

Am 22.08.20, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 285 von Herdorf kommend in Richtung Daaden.

Beim Befahren einer Rechtskurve, in dem Gefällstück zwischen Herdorfer Höhe und Daaden, verlor der 26-jährige Fahrer, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW Suzuki und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer beschädigte mit dem Pkw noch zwei Verkehrszeichen und fuhr anschließend ca. fünf Meter die Böschung hinauf, wo das Fahrzeug an einem Baum zum stehen kam. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde untersagt. Der 26-jährige Fahrer, aus dem benachbarten Neunkirchen / Siegerland, wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 8.000,- Euro. Der PKW musste aufwendig durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein,

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell