Kircheib

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, den 01.09.2024, gegen 10:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kircheib in Kenntnis gesetzt.