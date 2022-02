Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochmorgen befuhr gegen 06:00 Uhr ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter die Landesstraße 265 aus Richtung der Bundesstraße 256 kommend in Fahrtrichtung Urbach.

Auf der Strecke kam der Fahrer infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab. Auf einem angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille.

Ihm wurden daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Sein PKW ist von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell