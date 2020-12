Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 09:40 Uhr

Verkehrsteilnehmer meldeten am 21.08.20, 09:00 Uh, dass soeben auf der Kreisstraße 1 in der Nähe von Oberlahr ein PKW gegen ein Verkehrsschild gefahren sei.

Trotz erheblicher Beschädigung am PKW habe der Fahrzeugführer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Der Fahrzeugführer konnte in der Folge durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier konnte dann festgestellt werden, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.



