Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 08:50 Uhr

Melsbach

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein 52 – jähriger Fahrzeugführer in der Wallbachstraße in Melsbach beim Rückwärtsfahren mit seinem PKW einen Briefkasten und einen Blumenkübel.