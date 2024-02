Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Am 25.02.2024 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Betzdorf durch Verkehrsteilnehmer telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass ihnen ein stark unfallbeschädigter PKW in Kirchen (Sieg), Baumschulweg auf ihrer Fahrspur entgegenkam und man diesem auch ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Symbolbild Foto: dpa

Man verfolge nun den PKW, dieser würde sehr unsicher geführt. Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf konnten den benannten PKW an seiner Halteranschrift feststellen und den Fahrzeughalter aufgrund Zeugenaussagen auch als verantwortlichen Fahrer identifizieren. Er war sehr stark alkoholisiert und

wurde zwecks Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde zudem sichergestellt. Die beschriebenen Unfallschäden konnten im Anschluss einer Unfallstelle zugeordnet werden, an welcher der Fahrzeugführer gegen ein neben der Fahrbahn stehendes „Jesus-Kreuz“ gefahren war.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Patrick Boller



Telefon: 02741 – 926 146

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell