Neuwied

Verkehrsunfall – PKW/Motorrad

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Freitagmittag übersah eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Theodor-Heuss-Straße beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen bevorrechtigten Motorradfahrer.