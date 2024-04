Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Samstagmittag wurde die Polizei Linz zu einem Verkehrsunfall auf der B42 in Unkel gerufen.

Der 23-jährige Unfallverursacher befuhr die Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Bonn und wollte in Unkel nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Fahrzeugführer aus Bad Honnef, weshalb es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Die Beteiligten blieben unverletzt.



Der Unfallverursacher konnte den Polizeibeamten lediglich einen serbischen Führerschein auf Probe vorzeigen.

Dieser wird in Deutschland nicht als gültige Fahrerlaubnis anerkannt, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Da der 23-jährige serbische Staatsangehörige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er erst nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung im dreistelligen Eurobereich wieder auf freien Fuß gesetzt.



