Verkehrsunfall nach technischem Defekt in 57555 Mudersbach

Am 12.02.2022 kam es gegen 12:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bergstraße in Mudersbach.



Auf Grund eines technischen Defekts kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Fahrzeughecks. Hierdurch wurde der Fahrer in einer Linkskurve derart abgelenkt, dass er dem Kurvenverlauf nicht folgen konnte und mit einem Stein kollidierte.

Grund für die Rauchentwicklung war die Entzündung der Fahrzeugbatterie. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Mudersbach und Kirchen gelöscht werden.

Es entstand Totalschaden am unfallverursachenden Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war.



