Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 10:20 Uhr

Neuwied

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Engers

Am 12.08.2020 kam es gegen 19:30 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung Neuwieder Straße / Am Schützengrund.