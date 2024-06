57539 Roth

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Montag, dem 17.06.2024, gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der B 62 in der Gemarkung Roth-Öttershagen ein Verkehrsunfall, an welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden.