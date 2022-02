Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Dattenberg. Wegestock (ots) – Am Sonntagabend stießen zwei Pkw an der Kreuzung Wegestock zusammen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Roßbach befuhr die L 254 in Fahrtrichtung Weißfeld und hatte die Absicht nach links in Richtung Hähnen – Reifert abzubiegen. Hierbei übersah er einen Pkw auf der L 254, der diese in Fahrtrichtung St. Katharinen befuhr. Bei dem Unfall wurde jeweils ein Insasse im Pkw leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden.



