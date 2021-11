Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am frühen Freitagmorgen befuhren zwei Pkw die Industriestraße in St. Katharinen, wobei der vorausfahrende 44-jährige Pkw-Fahrer sein Fahrzeug abbremste um auf einen Parkplatz nach rechts abzubiegen.

St. Katharinen (ots) –



Am frühen Freitagmorgen befuhren zwei Pkw die Industriestraße in St.Katharinen, wobei der vorausfahrende 44-jährige Pkw-Fahrer sein Fahrzeug abbremste um auf einen Parkplatz nach rechts abzubiegen. Der nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die beiden Insassen im vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell