Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am heutigen morgen, gegen 08:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L254 / L256 bei Dattenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW.

Die 35-jährige Unfallverursacherin fuhr von der L 256 kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei den bevorrechtigten Transporter.

Beide Fahrzeuge wurden in Folge der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die beiden Fahrzeugführer wurden nach ersten Stand der Ermittlungen leicht verletzt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.



