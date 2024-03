Verkehrsunfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Insgesamt vier Fahrzeuge befuhren die Waldbreitbacher Straße aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Bad Hönningen. Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrender Lkw wegen einer Fahrbahnverengung anhalten, um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Während die unmittelbar nachfolgenden zwei Pkw ebenfalls anhielten, verkannte der darauf folgende 21-jährige Pkw-Fahrer aus Hausen die Situation und fuhr an den haltenden Fahrzeugen vorbei. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, wurde gegen den haltenden Lkw abgewiesen und stieß zu guter Letzt noch gegen einen geparkten Pkw. Es entstand hoher Sachschaden.



