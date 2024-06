Neuwied

Verkehrsunfall mit verletzter Rollerfahrerin, Zeugensuche!

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Freitag, den 21.06.20223, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr kam es im Bereich des Sandkauler Wegs unter der Rheinbrücke in Neuwied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Fahrschulauto der Marke Ford und einem blauen Roller.