Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 13.05.2021 um 13:39 Uhr ereignete sich auf dem Fahrradweg zwischen Rheinbreitbach und Bad Honnef in Höhe des Fußgängerüberwegs ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.





Die verunfallte Fahrradfahrerin fuhr in Begleitung in Richtung Bad Honnef. Der Unfallgegner kam aus Richtung Bad Honnef. Bei einem Überholvorgang kam es dann zu einer Kollision der Beteiligten, woraufhin die Radfahrerin stürzte.



Ein Rettungswagen verbrachte die Frau in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Unfallgegner hingegen setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.



Der Unfallgegner wird folgendermaßen beschrieben:

männlich, etwa 40 Jahre alt und schlank. Er war mit einem sportlichen Fahrrad unterwegs und trug ein schwarz-türkisfarbenes Trikot.



Zeugen, die Angaben zum Unfallgegner machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.



