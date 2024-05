Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 08.05.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Fahrer eines Pkw befuhr die K 40 aus Fahrtrichtung Bachenberg kommend in Richtung Altenkirchen und kam augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts und anschließend über die Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in Dachlage zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst versorgt. Weiterhin im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Feuerwehr Altenkirchen.



