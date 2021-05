Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag, den 07.05.2021 befuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Gemarkung 57537 Hövels den gekennzeichneten Radweg parallel zur Bundesstraße 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Niederhövels.





An der Einmündung der Kreisstraße 127 zur Bundesstraße 62 wollte die Fahrradfahrerin die Querungshilfe zur Geradeausfahrt über den Einmündungsbereich nutzen und hielt dort kurz an.



Zeitgleich wollte eine 71-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 127 aus Richtung Mittelhof fahrend als Wartepflichtige nach rechts auf die Bundesstraße 62 in Richtung Betzdorf einbiegen.



Im unmittelbaren Einmündungsbereich von Kreisstraße und Radweg fuhren beide Beteiligte gleichzeitig an, und es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte.



