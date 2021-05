Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Katzwinkel (Mühlental) unterwegs, als sie an der Abzweigung nach Elkhausen nach links abbog und dann mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw durchfuhr ein kurzes Wiesenstück und kippte dann mit der Front in einen Bachlauf, so das der Pkw Hochkant in dem Bachlauf stecken blieb.

Wegen auslaufenden Betriebsstoffen des Pkw musste die alarmierte Feuerwehr eine Ölsperre in dem Bachlauf errichten.

Die Fahrerin wurde vom DRK zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Kirchen gebracht.

Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt.



