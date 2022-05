Verkehrsunfall mit verletzten Personen Radfahrer umfuhr Absperrung zur Patientenversorgung

Am 03.05.2022 kam es gegen 13:33 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW auf der B42 in Leutesdorf Fahr.



Der 78jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B42 von Leutesdorf in Richtung Neuwied und beabsichtigte einen Linienbus zu überholen. Unmittelbar nach dem Ausscheren nach links kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Alle drei Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge, darunter ein 12jähriges Kind, wurden verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die B 42 wurde zur Bergung und Reinigung vollgesperrt.

Während der Patientenversorgung umfuhr ein Fahrradfahrer die Absperrung in Richtung auf dem Gehsteig liegender Patienten. Es kam zu einer lautstarken Diskussion, Platzverweis und der Androhung der Ingewahrsamnahme.



