Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ein 18 jähriger Fahrzeugführer befuhr die Melsbacher Straße in Richtung Aubachstraße. Ein 32 jähriger Fahrzeugführer befuhr die Gegenrichtung. Eine 52 jährige Fahrzeugführerin befuhr die Aubachstraße in Richtung Wiedbachstraße. Die Melsbacher Straße mündet von rechts in die Aubachstraße. Die 52 jährige wartepflichtige Fahrzeugführerin übersah den 18 jährigen Fahrzeugführer und kollidierte frontal mit diesem. Anschließend kollidierte sie mit dem ebenfalls kreuzenden 52 jährigen Fahrzeugführer. Die Unfallverursacherin, die 13 jährige Beifahrerin, sowie der 18 jährige Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt.



