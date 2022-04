Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Linz am Rhein (ots). Am 12.04.2022 kam es gegen 16 Uhr auf der Straße Rheinhöller in Linz zu einem Auffahrunfall zwischen einem sechzehnjährigen Kradfahrer und PKW.



Der PKW musste verkehrsbedingt anhalten, was der Kradfahrer zu spät bemerkte. Der Kradfahrer kollidierte mit der Stoßstange des PKW und verletzte sich dabei. Für weitere Untersuchungen wurde der Fahrer ins Krankenhaus nach Linz verbracht.



