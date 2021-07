Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Am 12.07.2021 gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der B 256 Mammelzen ein Verkehrsunfall bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde.



Ein 66-jähriger Rollerfahrer befuhr die B 256 von Mammelzen in Fahrtrichtung Eichelhardt. Als ein vor ihm fahrender Transporter nach rechts abbiegen will, erkennt der Rollerfahrer dies zu spät und fährt dem vorausfahrenden Transporter auf.

Der Rollerfahrer kommt zu Fall. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wird er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.



