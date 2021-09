Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Vettelschoß, L 253 (ots) – Samstagnachmittag wird die Polizeiinspektion Linz durch die Rettungsleitstelle über einen Verkehrsunfall auf der L 253 mit einem verletzten Motorradfahrer in Kenntnis gesetzt.



Eine 16-jährige junge Frau aus Königswinter befuhr mit ihrem Moped die L 253 aus Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. Als sie sich während der Fahrt kurzzeitig aufrichtete, muss sie in der Folge kurz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, sodass sie ohne weitere Beteiligung zu Fall kam und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Glücklicherweise blieb die junge Fahranfängerin weitestgehend unverletzt und wurde nur vorsorglich ins Krankenhaus Bad Honnef verbracht. Das Motorrad musste wegen des entstandenen Sachschadens abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell