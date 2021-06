Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, 02.06.2021, kam es gegen 15:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer.

Der 19-jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die B 413 in Richtung Bendorf. In Höhe der dortigen Kläranlange kam er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.



Polizeidirektion Neuwied/Rhein