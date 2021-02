Am Samstag, 27.02.2021, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer im Kreis Asbach.

Der 46-jährige Fahrer eines PKW überholte auf einer Landstraße bei Asbach einen vorausfahrenden Traktor. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er hierbei einen entgegenkommenden 59-jährigen Kradfahrer. Dieser musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Hierbei prallte er gegen einen Baum. Er wurde verletzt durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



