Altenkirchen

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Morgen des 02.05.2024 kam es in der Fußgängerzone in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.