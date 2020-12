Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 16:30 Uhr

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Koblenzer Straße 2 in Altenkirchen am dortigen Fußgängerüberweg. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Almersbach, als ein 19-jähriger Fahrradfahrer die Koblenzer Straße über den Fußgängerüberweg queren wollte. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, infolgedessen der Radfahrer leicht verletzt wurde. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der beiden Unfallbeteiligten hinsichtlich des Unfallgeschehens bittet die Polizei Altenkirchen mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02681-9460 unter per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.



