Ein Fahrzeugführer hat seinen Pkw gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz „Ringelsmorgen“ in Hamm / Sieg abgestellt. Als der Fahrer gegen 17:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte am Heck seiner schwarzfarbenen Mercedes A-Klasse einen Schaden mit deutlich weißen Lackanhaftungen. Die Sachverhaltsaufnahme ergab, dass ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren mit seinem Pkw gegen das Fahrzeug des Geschädigten gestoßen ist und hierbei den Schaden verursacht hat. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500, -- EUR geschätzt. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen.



