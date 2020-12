Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 07:40 Uhr

Wissen

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Donnerstag, den 22.10.2020 wurde in der Zeit vor 12.30 Uhr ein auf dem Parkplatz „Auf der Rahm“ in der Stadtmitte von Wissen geparkter Pkw Ford Fiesta durch einen Verkehrsunfall beschädigt.