Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW – B8

Am Nachmittag des 30.07.2024 kam es auf der B8 zwischen Oberölfen und Birnbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ein BMW überholte im zweispurig ausgebauten Bereich einen Audi. Beim Wiedereinordnen auf der rechten Fahrspur kam es zur Berührung zwischen den beiden PKW. Der BMW verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Der 25-jährige Fahrer und alleiniger Insasse des BMW wurde nach aktuellem Stand leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrspuren der B8 in Fahrtrichtung Weyerbusch wurden zur Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.



