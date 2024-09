Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person aufgrund Sekundenschlaf

Am 02.09.2024 ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der B42 auf Höhe der Linzer Straße 9 in Fahrtrichtung Linz ein schwerer Verkehrsunfall.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Anzeige

Aufgrund Sekundenschlaf kam die 27 jährige Fahrerin eines PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Einschlags wurde der PKW abgewiesen, schaukelte sich auf, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein entgegenkommender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch umherfliegende Glassplitter wurde eine Fahrerin eines weiteren PKW leicht verletzt.

Die Unfallverusacherin kam mit schwerern Verletzungen ins Krankenhaus. Sie erklärte, dass sie am Steuer eingeschlafen sei.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.

Die B42 blieb während der Verkehrsunfallaufnahme für ca 2 Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell