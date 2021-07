Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer, Bezug auf die Erstmeldung von 15.53 Uhr

Bereits bei der ersten Meldung wurde mitgeteilt, dass der Motorradfahrer schwer verletzt sei. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der 48jährige Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Straße „Neuer Weg“ geradeaus in Richtung Neuwied Innenstadt fuhr. Der in Gegenrichtung fahrende 81jährige Fahrer eines Pkw wollte nach links in die „Hans-Böckler-Straße“ abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 48jährige so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zwecks Unfallrekonstruktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachter beauftragt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der „Neuer Weg“ musste bis kurz nach 18.00 Uhr gesperrt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



